Він сказав, що може змінити ставлення росіян до війни.

Якщо війну в Україні "заморозять" на наявній лінії фронту, то в майбутньому Росія може піти на нове вторгнення,

Таку думку висловив виконувач обов'язків командира Полку імені Кастуся Калиновського Павло "Дзядзька" Шурмей в інтерв'ю Online.ua. За його словами, у такому разі окупанти захочуть дійти до Дніпра, а також захопити Одесу і Миколаїв.

"Коли Росія зазнає такої поразки, що буде змушена повернутися на кордони 1991 року, то там у головах буде більше розуміння, що не потрібно починати нову війну, тому що це закінчиться дуже неприємно", - додав він. Відео дня

Білоруси на війні в Україні

Як відомо, білоруський батальйон Збройних сил України сформували ще в березні 2022 року, на початку повномасштабної війни проти України. У травні його реорганізували в полк.

"Добровольці Полку Калиновського вважають Росію спільним ворогом Білорусі та України. Звільнення України від російських окупантів неминуче призведе до ослаблення і, сподіваємося, початку краху путінського режиму. Це дасть змогу поставити крапку в історії існування режиму Лукашенка в Білорусі. Це місія Полку Калиновського: "Визволення Білорусі через визволення України", - йдеться в заяві полку.

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