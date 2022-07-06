Стало відомо, що частина бійців загинула, а частина потрапила в полон.

Шестеро білоруських добровольців з полку ім. Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська після того, як 26 червня опинилися на шляху колони російських військ і дали бій.

Про це повідомило видання "Наша Ніва". До останнього була надія, що хтось з добровольців вижив. Проте сьогодні стало відомо, що частина бійців загинула, а частина потрапила в полон.

Останнє повідомлення від хлопців було: "На нас йде танк. Працювали над цим".

Видання зазначає, що з завдання не повернулися Іван "Брест" Марчук і ще п'ятеро осіб. У полку повідомляють, що зараз їх розшукують.

Як розповідають очевидці подій, частина білорусів разом із "Брестом" прикривала відхід другої половини групи, "Брест" був важко поранений у ногу та голову. У цьому бою він знищив щонайменше один фашистський танк.

Марчука впізнали на фото, опублікованому 30 червня російськими військовими. Однак "Наша Ніва" не повідомила цю інформацію, поки не було офіційного підтвердження, а доля інших зниклих безвісти бійців невідома.

5 липня в одному з російських телеграм-каналів було показано відео полоненого Яна Джурбейка на прізвисько "Тромблі" з села Лясного під Мінськом. На каналі стверджують, що він – не єдиний полонений.

У полку кажуть, що роблять усе можливе, щоб повернути своїх хлопців. Солдати отримали наказ у разі захоплення, щоб зберегти своє життя та здоров’я, "говорити те, що від них хоче почути ворог", додають там.

"Наша Ніва" зазначає, що це – найбільші втрати білоруського підрозділу у війні проти російських окупантів. Всього в різних підрозділах з українського боку загинуло 7 білоруських добровольців.

Іван "Брест" Марчук пішов захищати Україну ще у 2014 році. Згодом служив у французькому Іноземному легіоні. З початком повномасштабної війни Марчук став обличчям білоруської частини ім.Кастуся Калиновського, яка спочатку була батальйоном, а згодом переросла в полк.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня білоруський військовослужбовець полку ім. Кастуся Калиновського ЗСУ Вадим Кабанчук прокоментував маневри армії Білорусі біля кордону з Волинською областю і розповів про бойовий дух армії Лукашенка.

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