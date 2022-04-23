Польща передала Україні зброї на суму понад 1,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер в Twitter.
"Польща поставила Україні зброї на суму близько 7 мільярдів злотих, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції ініціативи "Stop russia now". Це понад 1,6 мільярда доларів на захист українського, польського та європейського суверенітету!" - підкреслив він.
Нагадаємо, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Польща ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.
Раніше повідомлялося, що Польща, Чехія І Словенія підготували план порятунку України.