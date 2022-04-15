Президент Польщі також підписав акт про спеціальні рішення, що передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів і осіб, що підтримують агресію Росії проти України.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Польща ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"Економічна війна з Росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що Польща і країни Балтії є локомотивом і прикладом для інших країн ЄС у швидкості прийняття необхідних рішень щодо протистояння Росії на економічному фронті.

"Відмова від купівлі російського газу країнами Балтії та заява про майбутнє скасування закупівель нафти та газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу", - підкреслив глава ОП.

Він додав, що найголовніше в цій ситуації - швидкість.

"Всі мають діяти якомога швидше. Тому що за кожен день, який витрачається на прийняття рішень, українці платять занадто високу ціну - життям наших громадян", - уточнив Єрмак.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року в ВП України заявили про те, що санкції проти Росії можуть включати енергетичне ембарго.

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