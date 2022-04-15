На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Польща ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.
Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.
"Економічна війна з Росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України", - зазначив він.
Єрмак підкреслив, що Польща і країни Балтії є локомотивом і прикладом для інших країн ЄС у швидкості прийняття необхідних рішень щодо протистояння Росії на економічному фронті.
"Відмова від купівлі російського газу країнами Балтії та заява про майбутнє скасування закупівель нафти та газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу", - підкреслив глава ОП.
Він додав, що найголовніше в цій ситуації - швидкість.
"Всі мають діяти якомога швидше. Тому що за кожен день, який витрачається на прийняття рішень, українці платять занадто високу ціну - життям наших громадян", - уточнив Єрмак.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 13 квітня 2022 року в ВП України заявили про те, що санкції проти Росії можуть включати енергетичне ембарго.
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