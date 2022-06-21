Це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

Перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже перебувають на фронті.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами", - зазначив він.

За словами Резнікова, це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

"Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000", - додав міністр.

Він додав, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою.

"Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати. Дуже ціную зусилля моєї колеги – міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт", - підкреслив Резніков.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц несе відповідальність за загиблих українців, бо не дає Україні важку зброю, яку пообіцяв.

Шольц заявляв, що його країна допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший". Проте, Німеччина здійснила поставку тільки третини обіцяної Україні зброї.

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