Наслідки від ворожих ударів ще з’ясовуються.

Російські загарбники 2 квітня обстріляли місто Миргород, що на Полтавщині. Попередньо відомо, що постраждалих немає.

Про це у Telegram повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає",– зазначив він.

Не публікуйте фото

Лунін звернувся до городян, не постити жодних фото, зберігати спокій та не ігнорувати повітряну тривогу.

Повітряна тривога в області була оголошена близько 17.00.

Нагадаємо, вночі та в суботу вранці російські війська завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, є потерпілі.

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