Очільник області повідомив про два "прильоти", інформація про постраждалих та наслідки уточнюється.

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Знову під ворожим ударом - інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав Лунін через приблизно 10 хвилин після оголошеної ввечері повітряної тривоги в Полтавській області.

Нагадаємо, що раніше російські загарбники вже наносили ракетного удару по Миргороду. Тоді в результаті атаки постраждали дві людини, також повідомлялося про значні руйнування.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області паліїв сухої трави відправлять копати траншеї.

Вас також можуть зацікавити новини: