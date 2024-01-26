За його словами, основою для цього стане те, чого вдалось досягти минулого року.

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн назвав стратегію воєнної кампанії перемоги України над Росією у 2024 році "наступальною".

Як пише Голос Америки, за словами американця, ця стратегія опиратиметься "на те, що було зроблено у 2023 році". Особливо на "видатний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України".

Він також відзначив зростання економіки України минулого року. При цьому російських економістів О'Браєн назвав "дуже талановитими", оскільки їм вдається "досі прикривати Путіна" та утримувати рівень імпорту майже на довоєнному рівні.

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У помічника держсекретаря спитали, чи мають штати запасний план на випадок, якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування для України.

"Я втримаюся від спокуси обговорювати "план Б", - відповів О'Браєн.

Водночас він сподівається, що необхідне голосування відбудеться найближчим часом.

Допомога США для України

Конгрес США з осені минулого року не може ухвалити виділення України $61,4 млрд допомоги.

Президент США Джо Байден 19 січня підписав затверджений обома палатами Конгресу закон про фінансування уряду та запобігання шатдауну без допомоги України.

Попри це Штати досі не можуть узгодити нову програму військової допомоги Україні. Лідер республіканців в Сенаті США Мітч Макконнелл висловив сумніви, що Конгрес взагалі зможе домовитися.

NYT писав, що Захід має дякувати Україні за порятунок, а не змушувати благати про зброю.

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