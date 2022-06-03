На сьогодні проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей.

За даними Міністерства внутрішніх справ, ще понад 30 млн га території України потребують розмінування.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомив глава МВС Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини", де обговорили питання розмінування та безпеки громадян.

Монастирський розповів, що на сьогодні проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Проведено оперативне розмінування понад 2,7 млн га.

"Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн га. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території", - сказав очільник МВС.

Також він наголосив, що вже є трагічні випадки підривів громадян на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня місяця зафіксовано 15 таких випадків.

"Я переконаний, що наша реальність має змінитися. Кожен школяр, кожен працівник, мати та батько мають знати й навчити своїх дітей мінній безпеці", - запевнив міністр.

Нагадаємо, у МВС підрахували, скільки диверсантів затримали з початку повномасштабної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: