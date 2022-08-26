Вже знищено понад 200 ворожих літаків і понад 200 гелікоптерів.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил розповіли про ситуацію навколо кордонів України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Росія не стягує більше кількості авіаційної техніки навколо кордонів України, адже така ж кількість авіаційної техніки була ще до вторгнення.

"Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряною обороною. І таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів і наразі збільшились до 360. Це 155 ударних вертольотів, а решта військово-транспортні", - сказав Ігнат.

Він також зазначив, що в Росії ще точно знаходиться до 4 тис. літальних апаратів.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що біля українських кордонів зросла кількість бойових вертольотів противника. "На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць", - зазначав він.

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