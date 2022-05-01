Воїни здійснили атаку, коли екіпаж окупантів збирався на завдання.

Українські нацгвардійці влучно вдарили по танку окупанта: техніку знищили, а екіпаж ліквідували.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Воїни здійснили блискавичну атаку на у момент, коли окупанти збиралися вирушати на завдання.

"Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам. Російські загарбники планували вирушити на завдання, натомість попрямували до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро. Все буде Україна!" - повідомили в МВС.

На кадрах видно, як троє загарбників у захопленому окупантами селі йдуть по подвір'ю одного з будинків. Згодом вони попрямували до танка, що стояв біля воріт.

Щойно окупанти вийшли за ворота - по них і вдарили українські захисники.

Раніше в Міноборони показали, як виглядають українські "Гради", які захищають нашу землю.

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