Українські нацгвардійці влучно вдарили по танку окупанта: техніку знищили, а екіпаж ліквідували.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Воїни здійснили блискавичну атаку на у момент, коли окупанти збиралися вирушати на завдання.
"Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам. Російські загарбники планували вирушити на завдання, натомість попрямували до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро. Все буде Україна!" - повідомили в МВС.
На кадрах видно, як троє загарбників у захопленому окупантами селі йдуть по подвір'ю одного з будинків. Згодом вони попрямували до танка, що стояв біля воріт.
Щойно окупанти вийшли за ворота - по них і вдарили українські захисники.
Раніше в Міноборони показали, як виглядають українські "Гради", які захищають нашу землю.