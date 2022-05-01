Українські артилеристи щодня дають добрячого прочухана рашистським військам. У Міноборони показали, як виглядають українські "Гради", які захищають нашу землю.
Видовищні світлини закарбували на фейсбук-сторінці відомства.
Зазначається, що "Град" має досить важливі особливості. По-перше, він вкрай мобільний завдяки колісному шасі. По-друге, час, який необхідний для повного залпу складає лише 20 секунд.
Саме тому звичайна тактика "Градів" – це вийти на позицію, зробити повний залп та максимально швидко залишити її. Вона забезпечує максимальну безпеку, бо в умовах контрбатарейної боротьби вогонь у відповідь відкривається за лічені хвилини.
"Боги війни дають добрячого прочухана рашистським військам за допомогою РСЗВ "Град". Продовжуємо нищити та виганяти ворога з нашої землі", – йдеться у коментарі до фото.
Ще раніше у Міноборони показали надзвичайно цінні та водночас історичні світлини – українського снайпера за роботою, які тримають російських загарбників на прицілі 24/7.
Наголосили, що кожен, хто вороже ступив на українську землю, ніде не сховається від снайперів: ані в чистому полі, ані в міській забудові.