Збройні сили України продовжують героїчно нищити та виганяти ворога з нашої землі.

Українські артилеристи щодня дають добрячого прочухана рашистським військам. У Міноборони показали, як виглядають українські "Гради", які захищають нашу землю.

Видовищні світлини закарбували на фейсбук-сторінці відомства.

Зазначається, що "Град" має досить важливі особливості. По-перше, він вкрай мобільний завдяки колісному шасі. По-друге, час, який необхідний для повного залпу складає лише 20 секунд.

Саме тому звичайна тактика "Градів" – це вийти на позицію, зробити повний залп та максимально швидко залишити її. Вона забезпечує максимальну безпеку, бо в умовах контрбатарейної боротьби вогонь у відповідь відкривається за лічені хвилини.

"Боги війни дають добрячого прочухана рашистським військам за допомогою РСЗВ "Град". Продовжуємо нищити та виганяти ворога з нашої землі", – йдеться у коментарі до фото.

Ще раніше у Міноборони показали надзвичайно цінні та водночас історичні світлини – українського снайпера за роботою, які тримають російських загарбників на прицілі 24/7.

Наголосили, що кожен, хто вороже ступив на українську землю, ніде не сховається від снайперів: ані в чистому полі, ані в міській забудові.

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