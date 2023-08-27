Жінка, яка працювала у кримському туристичному агентстві, поскаржилася, що її кілька разів ледь не розчавила військова техніка загарбників.

Курортний сезон у Криму, який тимчасово окупували росіяни, поточному році провалився - загарбники стверджують, що в готелях ціни впали на 30% порівняно з 2022 роком через падіння попиту, але упродовж серпня середня кількість бронювань склала лише 40%, тобто цього літа більшість номерів залишалися порожніми.

На півострові минулого року було менше туристів, а у поточному році "туризм зник", розповіла CNN росіянка Світлана, яка раніше працювала менеджером у кримському туристичному агентстві, а цього літа покинула Крим і переїхала в російське місто Санкт-Петербург.

"Нещодавно знову поїхав туди в надії, що все скоро закінчиться, і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці і зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться", - поділилася вона.

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Співбесідниця зазначила, що проведений на півострові час їй не сподобався. "Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, які тікають із переляканими очима, від військової техніки, яка кілька разів мало не розчавила мене", - сказала Світлана.

Жінка додала, що бронетранспортер окупантів ледь не зіткнувся з її машиною.

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Росіяни захопили український Крим у 2014 році й перетворили курортний півострів на військову базу. Київ вирішив повернути Крим під свій контроль військовим шляхом після того, як РФ здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю.

В Криму вже багато разів лунали вибухи на важливих ворожих об'єктах, зокрема, на аеродромах, полігонах та збудованому росіянами Керченському мосту.

У День незалежності України - 24 серпня, українська військова розвідка повідомила, що на півострові було проведено спецоперацію, в результаті якої на його території замайорів наш прапор. 25 числа з'явилася інформація про повторну висадку українського десанту в Криму.

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