Багато готелів навіть не відкрилися, оскільки у них немає жодних бронювань.

У Криму розпочався літній курортний сезон, а пляжі стоять практично порожніми – росіяни не їдуть відпочивати на півострів, оскільки бояться "бавовни", контрнаступу ЗСУ, а також проблем з водою.

Як йдеться в матеріалі "Obozrevatel", кримські готелі заповнені на 30-40%, а власники апартаментів та міні-готелів почали розпродувати нерухомість.

Людей на пляжах у Криму майже немає

У попередні роки в середині червня вже пляжі були заповнені відпочиваючими, але зараз, незважаючи на те, що вода вже прогрілася, практично всі лежаки на пляжах порожні.

Як зазначає один із туристів, він "ніколи ще не бачив такого порожнього Криму". Також він розповідає, що ціни на житло і так досить низькі, і їх ще можна збивати.

"Я, наприклад, в Алушті зняв кімнату із зручностями, кондиціонером та мікрохвильовою піччю за 800 рублів (350 грн) на добу. Це дуже дешево. Господиня хотіла 1200 рублів (525 грн), але погодилася поступитися", - розповідає він.

Кафе та ресторани на набережній Ялти стоять відкриті, але теж майже пусті.

Як зазначають власники житла, це найгірший курортний сезон на їх пам’яті

"Я навіть не знаю, чи можна його порівняти з 2014 роком... У мене в червні не було жодного туриста! На липень практично немає броні. Усі бояться", – зазначає одна з них.

Місцеві блогери виконують соціальне замовлення і намагаються умовити росіян приїхати на півострів. Вони бігають пляжами і запевняють, що народу тут повно. Хоча насправді добре видно - відпочиваючих немає.

Зазначається, що серед відпочиваючих багато самих кримчан, які приїхали зі степової частини півострова, де є небезпека хімічної катастрофи, а також достатньо біженців із Луганської та Донецької, з Херсонської та Запорізької областей.

Що відбувається з нерухомістю

Дуже сумна ситуація з готелями, особливо невеликими та середніми. Багато з них навіть не відкрилися, оскільки жодних бронювань у них немає. Інші відкрилися наполовину. Власники приватних міні-готелів сподіваються хоча б на 35-40% заповнюваності. Інакше їм потрібно закриватися, або працювати на збиток.

Водночас великі готелі, санаторії, дитячі табори заповнюються переважно за рахунок соціальних державних програм, сімей біженців, переселенців.

Оскільки це вже не перший невдалий сезон на півострові, то багато власників курортної нерухомості її позбавляються. Є ті, хто спеціально під здачу накупив квартири у нових ЖК, з видом на море, а тепер вони стоять порожні.

Зараз навіть готелі розпродують, бояться, що ще їх і розбомблять", – розповідає ріелтор із Криму.

Після підриву Каховської ГЕС є в Криму і проблема з водою

Це перше питання, яке зараз турбує відпочиваючих – що з водою. Адже з нею на острові завжди було не дуже добре. А зараз є загроза повторення ситуації 2015-2021 років, коли воду подавали щогодини навіть у Ялті.

Поки що півострів не відчуває дефіциту питної води, оскільки за півтора року після вторгнення окупанти встигли заповнити практично всі водосховища, що пересохли. Проблеми розпочнуться за рік-два.

Люди знову згадали про свої свердловини, заповнюють ємності водою, щоб дотягнути до осені. І планують знову переходити на вирощування стійкіших до посухи рослин.

Де відпочивати росіянам?

Крим останнім часов - досить небезпечне місце для відпочинку. Зокрема, тут періодично збивають безпілотники. Або не збивають, і вони вціляють у важливі об'єкти.

Також через підрив окупантами Каховської ГЕС Крим залишиться без прісної води, що зрештою поставить хрест на розвитку півострова.

Крім того, росіяни переживають, що якщо ЗСУ підірвуть Кримський міст, то вони опиняться у пастці.

Водночас та частина росіян, у яких є гроші, намагаються виїхати на відпочинок у Європу - зараз турвізи їм охоче видає Іспанія.

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