Сім'ї загиблих теж не отримують обіцяних грошей.

Пораненим солдатам з так званої "ЛНР" ставлять неправильні діагнози, щоб не платити обіцяну грошову компенсацію. Це відбувається за наказом окупаційної адміністрації.

Відповідною інформацією поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.

"Влада так званої "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною. З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки "ЛНР" отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат", — повідомили в українській розвідці.

Такий обман викликає гостре почуття несправедливості у місцевого населення, незважаючи на активну пропаганду. У 2 армійському корпусі ЗС РФ, де служать мобілізовані з "ЛНР", багато ліквідованих солдатів, через що підтримка війни та мобілізації серед місцевого населення стрімко падає.

Протягом двох минулих днів жінки та родичі примусово призваних чоловіків виходили на стихійні акції. Вони протестували біля військкоматів і будівель військової прокуратори в Луганську і Ровеньках. Число учасників мітингів досягло 700 осіб. Основною вимогою було повернення мобілізованих чоловіків додому.

Нагадаємо, в середині квітня стало відомо, що план мобілізації в "ЛНР" і "ДНР" був зірваний. Росіяни хотіли мобілізувати 26 тисяч жителів на тимчасово окупованих територіях і сформувати 17 стрілецьких полків. Однак чоловіки почали всіляко уникати відправки на фронт — в Мережі навіть з'являлися відео, де військові бігають за хлопцями по вулицях. І все ж чимало жителів "ЛНР" і "ДНР" росіянам вдалося мобілізувати. Серед них були навіть підлітки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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