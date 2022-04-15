Чоловіки призовного віку уникають призову.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової "мобілізації".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"План з мобілізації 26 тисяч "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми планами, шляхом мобілізації мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ - це завдання не виконане.

"З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю", - додали у ГУР.

За даними розвідки, представники армії РФ, які проводять "рекрутинг", обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.

"Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс", використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, мобілізацію Росія проводить і у тимчасово окупованому Криму. Серед тих, кого силою відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через загрози застосування сили до їхніх рідних.

Як писав УНІАН, росіяни також всіма способами уникають мобілізації для участі у війні проти України. Вони пишуть рапорти, калічать себе і ховаються. А один з досвідчених підрозділів спецназівців армії РФ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

За даними Генштабу, понад 80% солдатів з окремих підрозділів армії РФ відмовляються продовжувати воювати. А командири забороняють звільняти російських солдатів, якщо у них закінчився контракт.

Росія не може назбирати солдатів і у Північно-Кавказькому регіоні. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.

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