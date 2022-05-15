Бойовиків покинуло командування, дізналися в Міноборони України.

Російські прикордонники затримали "полк ЛНР", який тікав з поля бою й забрів у Бєлгородську область РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як зазначається в новому перехопленні, дружина військового з "ЛНР", який зараз знаходиться на території Херсонської області, розповідала про спробу одного з підрозділів відступити із зони бойових дій.

"В результаті, вступили в конфлікт з російськими прикордонниками: "Вони там потрапили в якийсь "заміс", звідки виходили швидко-швидко і випадково в Бєлгородську область забрели. Командування звалило, кинуло їх. За підсумками командування десь дома, в Ровеньках. А вони там. Їх прикордонники затримали та тримають там. Не розуміють хто вони й що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не числитеся. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа людей зі зброєю, незаконно перейшли кордон", - повідомили в розвідці.

Нагадаємо, російські військові вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Вороги спершу в низці регіонів обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів.

На частині Донбасу - в так званих "ЛНР" та "ДНР" було оголошено "мобілізацію", людей змушували воювати проти України.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. 15 травня Генеральний штаб Збройних сил України поділився, що в нашій державі вже ліквідували приблизно 27 400 окупантів.

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