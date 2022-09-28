В урядових директивах Португалії рекомендується, щоб різдвяне освітлення було з 18:00 до півночі.

На тлі енергетичної кризи уряд Португалії випустив директиви щодо економії ресурсів.

Про це повідомляє Politico.

В урядових директивах Португалії рекомендується, щоб різдвяне освітлення було з 18:00 до півночі, з 6 грудня по 6 січня наступного року.

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План економії передбачає широке використання природного світла і відключення внутрішнього освітлення, коли простір не використовується. Обладнання для кондиціонування повітря буде регулюватися "максимум до 18°C взимку і мінімум до 25°C влітку". Ці заходи рекомендуються для місцевих адміністрацій, але значною мірою будуть обов'язковими для державних будівель.

В уряду також є деякі рекомендації для приватних осіб.очікується, серед іншого, що вони скоротять "час спуску води у ваннах і душах" і "зведуть до мінімуму використання пральних та посудомийних машин, використовуючи їх максимальну потужність".

Однак уряд попередив, що в разі подальшого тиску план може "стати обов'язковим" і включати "виняткові заходи".

Кілька європейських міст вже вирішили скоротити освітлення громадських будівель в спробі заощадити енергію.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

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