Священика звинувачують у шпигунстві. Разом з ним у російському СІЗО утримуються приблизно 150 українських військовослужбовців.

Російські окупанти продовжують катувати українського священика Василя Вирозуба, взятого в полон разом з екіпажем рятувального судна "Сапфір" наприкінці лютого.

Про це у Facebook повідомив архімандрит Микита (Сировегін) з посиланням на капелана Олександра Чокова, звільненого нещодавно з російського полону.

"Священнослужителя Одеської єпархії Православної церкви України, настоятеля Свято-Троїцького храму Одеси протоієрея Василя Вирозуба продовжують утримувати в слідчому ізоляторі №2 міста Старий Оскол Бєлгородської області. Нашого священика заточили в карцер, піддають тортурам, звинувачують у шпигунстві", - повідомив архімандрит.

Він просить усіх небайдужих молитися за якнайшвидше звільнення Вирозуба та інших українських воїнів, які зараз перебувають у цьому СІЗО. За даними священнослужителя, мова йде приблизно про 150 людей.

Окупанти захопили екіпаж судна "Сапфір": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь і застосував бойову авіацію по прикордонниках і воїнах ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений. До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників. Згодом з'явилася нова інформація.

25 лютого українська сторона провела переговори про евакуацію тіл, і в той же день на острів було направлено судно "Сапфір". На борту був екіпаж і священнослужителі Одеської єпархії ПЦУ Василь Вирозуб і Олександр Чоков для виконання цієї місії.

27 лютого стало відомо, що група кораблів ВМС РФ захопила українське рятувальне судно "Сапфір".

28 лютого в Генштабі заявили, що українські піхотинці і прикордонники з острова Зміїний живі і перебувають в полоні. У березні відбувся обмін полоненими. У списках були військовослужбовці зі Зміїного.

На початку квітня стало відомо, що російські окупанти катують українського священика, взятого в полон разом з екіпажем "Сапфіра".

Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що судно "Сапфір" повернулося під контроль України. Всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону 25 березня. 29 березня захисник Зміїного, який послав російський корабель, повернувся додому.