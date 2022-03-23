Тривають перемовини щодо обміну.

Росія захопила в полон близько 100 осіб, ведуться перемовини щодо обміну.

Про це віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила в інтерв'ю "Суспільному".

За її словами, РФ виявила бажання забрати своїх моряків, які тонули у Чорному морі і яких врятувала українська сторона.

"Тут є моряки (з острова Зміїний - УНІАН), ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей", - зазначила міністерка.

Верещук висловила сподівання, що найближчим часом Україна зможе забрати своїх громадян.

"Там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", - сказала Верещук.

Вона також розповіла, що до неї звернулася уповноваженої з прав людини у РФ Татьяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

"Я кажу — добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", - зауважила вона.

Захоплення українців на острові Зміїному: як це було

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

25 лютого Українська сторона провела переговори про евакуацію тіл, і в той же день на острів було направлено судно "Сапфір". На борту був екіпаж і священнослужитель Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Василь Вирозуб для виконання цієї місії.

27 лютого в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ повідомили, що група кораблів ВМС РФ захопила українське рятувальне судно "Сапфір", яке вирушило на острів Зміїний з гуманітарною місією.

28 лютого у Генштабі заявили, що українські піхотинці та прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі.

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