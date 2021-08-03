Наголошується, що заборонив посадовцям їздити в зону ООС новий глава ЗСУ Залужний. У ЗСУ відреагували на інформацію про те, що Разумков не зміг відвідати зону ООС.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не зміг відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил через тимчасову заборону посадовцям навідуватися на схід України.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, сказано, що візит Разумкова до зони проведення ООС, запланований на 3 серпня, був скасований.

"Пізно ввечері, напередодні відрядження, Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Окремо сказано, що основною метою відрядження спікера парламенту мало стати ознайомлення із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії.

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У Збройних силах України відреагували на інформацію про те, що Разумков не зміг відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил. Як сказав кореспонденту УНІАН начальник управління з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник, він з'ясує, чи відповідає дійсності інформація про тимчасову заборону посадовцям здійснювати візити до зони проведення ООС.

Водночас, за його словами, на даний час триває процес прийняття посади новим командувачем Об'єднаних сил, і він ознайомлюється з усіма аспектами безпекової ситуації. У зв'язку з цим, у районі проведення ООС є безпекові питання, які потребують серйозного вникнення і вивчення новим командувачем.

"І якраз триває інтенсивний процес прийняття посади новим командувачем", - пояснив Сеник.

"Повірте, що абсолютно усі у Збройних силах ставляться з глибокою повагою до усіх посадових осіб, в тому числі до голови Верховної Ради. Тут абсолютно немає питань у цьому", - зазначив начальник управління з громадськістю ЗСУ.

Він додав, що є безліч офіційних запитів, в тому числі й від делегацій щодо відвідування зони ООС.

"Це не є жодним чином ніякими перешкодами. Це є виключно аспекти, про які я зазначав. Я з'ясую, уточню і вас поінформую", - додав він.

Нагадаємо, 27 липня президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.

28 липня Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача операції Об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Відповідно до указів Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем операції Об'єднаних сил.

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Автор: Віталій Саєнко