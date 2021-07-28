Президент сподівається, що після ротацій і заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міноборони робота стане системною, і кожен боєць буде розуміти перспективи розвитку ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил. Відповідно з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідні укази глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Так, Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем операції Об'єднаних сил.

Зеленський акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності забезпечення модернізації української армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", – зазначив президент.

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Президент наголосив на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом", – резюмував Зеленський.

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Автор: Денис Прядко