Глава Мінфіну пообіцяв продовжити підтримувати Україну.

Мінфін США ввів санкції щодо постачальників іранських БПЛА, які використовувалися для обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури України.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США опублікувало імена керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського оборонного виробника, відповідального за розробку і виробництво БПЛА.

"Надія Кремля на постачальників останньої інстанції, таких як Іран, показує його відчай перед обличчям мужнього опору України і успіху нашої глобальної коаліції в порушенні російських ланцюжків військових поставок і відмові їм у ресурсах, необхідних для заміни зброї, втраченої на полі бою. Сполучені Штати будуть діяти швидко проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують іранські програми створення БПЛА і балістичних ракет, і будуть рішуче підтримувати народ України", - заявила міністр фінансів Джанет Йеллен.

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Санкції введені проти наступних осіб:

голова ради директорів QAI Сейєд Ходжатолла Горейши, який відповідав за ведення переговорів щодо угоди Ірану з Росією про постачання іранських БПЛА;

керуючий директор QAI Гасем Дамавандян, який, ймовірно, сприяв постачанню БПЛА іранським військовим службам на додаток до підготовки російського персоналу;

основний член Ради директорів QAI Хамідреза Шаріфі-Техрані, який брав участь у постачанні БПЛА та супутнього обладнання іранським військовим службам;

члени Ради директорів QAI Реза Хакі, Маджид Реза Ніязі-Ангілі та Валі Арланізаде.

Співпраця Ірану та Росії

Іран звинуватили у продажу Росії дронов-камікадзе Shahed-136 і Mohajer-6 ще влітку, проте вони визнали це тільки в листопаді.

Глава іранського МЗС заявляв, що вони поставили дрони-камікадзе в Росію ще до початку повномасштабної війни в Україні.

У ЗМІ писали, що Іран може передати Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї.

У грудні в українській армії повідомили, що армія РФ почала застосовувати іранські дрони з іншими серійними номерами.

Крім того, в Ірані заявили, що не будуть "питати ні в кого дозволу" на співпрацю з Росією.

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