За їхніми даними, було знищено ракети й авіабомби.

Україні вдалося пошкодити злітно-посадкову смугу російського військового аеродрому "Ханська", а також знищити ракети, авіаційні бомби та УМПК окупантів.

Про це з посиланням на джерела пише російський Telegram-канал Astra. За їхніми даними, один із дронів частково зруйнував злітно-посадкову смугу, а другий безпілотний літальний апарат влучив у склад боєприпасів, спричинивши детонацію ракети X-31, трьох X-35 і 15 авіаційних бомб УМПБ:

"Також втрачено 41 уніфікований модуль планування і корекції: 20 УМПК-500М, 16 УМПК-500 і 5 УМПК".

Атака на аеродром в Адигеї

Нагадаємо, що минулої ночі Україна завдала ударів по російській авіабазі в Республіці Адигея. Вона розташована за 410 кілометрів від лінії бойового зіткнення

Велика пожежа змусила місцеву адміністрацію почати евакуацію людей. Уже наступного дня український Генеральний штаб підтвердив ураження складу боєприпасів на аеродромі окупантів.

За даними джерел УНІАН у спецслужбах, операцію провели Служба безпеки України, Головне управління розвідки та Сили спецоперацій. У момент удару на аеродромі перебували 12 літаків Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, чотири Су-35С і два Мі-8.

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