Військова техніка - це "подарунок" для знищення, якщо є дальні засоби ураження.

Російські окупанти продовжують невдалі спроби штурму позицій ЗСУ, використовуючи важку броньовану техніку, але зазнають втрат через вогневе ураження з боку українських захисників. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, після того, як Головне управління розвідки Мністерства оборони України зачистило агрегатний завод у Вовчанську, росіяни втратили "вигідну позицію":

"Навіть в оперативному оточенні ця позиція давала можливість росіянам утримувати певну лінію оборони на цьому напрямку".

Водночас, за словами аналітика, окупанти намагаються відновити контроль над цим напрямком, але марно.

"У тому числі використовували достатню кількість великої колоною техніки. Проте будь-яка техніка в міських умовах стає гарною ціллю для засобів ураження, артилерії й особливо дронів. Також вона втрачає маневреність та, як мінімум, половину бойової міцності, адже поруч будівлі, обмежений огляд та напрям щодо стрільби", – розповів Світан.

Він зазначив, військова техніка - це "подарунок" для знищення, якщо є дальні засоби ураження.

"Росіяни потрапили в цю "пастку", адже не можна завозити техніку у міста", – додав експерт.

Ситуація на Сході України

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, куди росіяни підуть після захоплення Вугледера. За його словами, російські війська дійсно мали перевагу на Вугледарському напрямку, тому ЗСУ довелося відійти.

Мусієнко не відкидає можливості, що українські сили будуть поступово відходити до Курахового.

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