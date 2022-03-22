Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже місяць. Сирени, які сповіщають про те, що щось не так, вже стали звичним явищем для більшості громадян.
Втім, не завжди у разі тривоги є можливість добігти до укриття. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій назвала декілька порад, яких потрібно дотримуватися, якщо ви залишились у будинку під час повітряної тривоги.
5 порад, якщо ви вирішили залишитись у будинку
- Насамперед слід негайно пройти у приміщення без вікон або скористатися правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, наступна – руйнування.
- У випадку пожежі чи пошкодження будинку, телефонуйте на 101 – вкажіть точну адресу, поверх і квартиру. І за можливості вийдіть у безпечне місце.
- Також необхідно призначити серед вашої громади людину, яка володітиме інформацією про всіх мешканців. Це потрібно для того, щоб у разі надзвичайної ситуації повідомити інформацію рятувальникам.
- Якщо у будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно, але залиште двері відчиненими. Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обовʼязкової перевірки.
- Залишаючи місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам, щоб в разі надзвичайної ситуації можна було перевірити помешкання.
У той час поки ми б'ємо ворога на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Центр протидії дезінформації при РНБО України виділяє 3 найважливіші поради для того, щоб захистити смартфон.
Також згадувалася онлайн-гра, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.