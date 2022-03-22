В такому випадку, щоб убезпечити себе, потрібно відпрацювати алгоритм дій.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже місяць. Сирени, які сповіщають про те, що щось не так, вже стали звичним явищем для більшості громадян.

Втім, не завжди у разі тривоги є можливість добігти до укриття. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій назвала декілька порад, яких потрібно дотримуватися, якщо ви залишились у будинку під час повітряної тривоги.

5 порад, якщо ви вирішили залишитись у будинку

Насамперед слід негайно пройти у приміщення без вікон або скористатися правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, наступна – руйнування. У випадку пожежі чи пошкодження будинку, телефонуйте на 101 – вкажіть точну адресу, поверх і квартиру. І за можливості вийдіть у безпечне місце. Також необхідно призначити серед вашої громади людину, яка володітиме інформацією про всіх мешканців. Це потрібно для того, щоб у разі надзвичайної ситуації повідомити інформацію рятувальникам. Якщо у будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно, але залиште двері відчиненими. Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обовʼязкової перевірки. Залишаючи місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам, щоб в разі надзвичайної ситуації можна було перевірити помешкання.

У той час поки ми б'ємо ворога на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Центр протидії дезінформації при РНБО України виділяє 3 найважливіші поради для того, щоб захистити смартфон.

Також згадувалася онлайн-гра, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.

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