Цифрова гігієна необхідна для безпечного отримання цифрових послуг та інформації в застосунку "Дія", банках, соцмережах і месенджерах.

У той час поки ми б'ємо ворога на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує, як убезпечити себе.

Зокрема, мова йде про інформаційну гігієну в смартфоні. У Центрі виділили 3 найважливіші поради для того, щоб захистити смартфон.

Пін-код безпеки

Він обов'язково повинен бути встановлений на смартфоні. Це мінімум 4 цифри, які необхідно вводити при розблокуванні пристрою. Щоб не забути, їх можна записати на аркуші і заховати в безпечне місце.

При крадіжці або втрати смартфона саме це дасть додатковий час для звернення в банк, щоб заблокувати карти.

Підозрілі посилання

Не відкривайте повідомлення і не переходьте по посиланнях з невідомих номерів. Раніше українцям почали надходити SMS-повідомлення про нібито нарахування 6500 гривень за заявкою "Дії". Це шахрайство. Якщо сумніваєтеся, телефонуйте на гарячу лінію банку.

Електронні листи

Не відкривайте електронні листи про виграш у лотереї, грошові надходження або отримання спадщини. Шахраї систематично здійснюють подібні розсилки.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

Також ми писали про онлайн-гру, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.

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