Також окупанти скинули на Сумщину та Донеччину керовані авіабомби.

У ніч на 4 серпня частину областей України охопила повітряна тривога через загрозу з боку Російської Федерації.

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Оновлено о 00:25: Дрони фіксують у центральній частині Сумщини, на сході та в центральній частині Чернігівщини, південному заході Харківщини, північному заході Полтавщини, сході Черкащини та південному сході Кіровоградщини.

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О 00:20 повітряна тривога лунає у Чернігівській, Сумсьскій, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російські війська здійснили чергову комбіновану атаку, випустивши по території України 76 дронів різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М", п’ять зенітних керованих С-300/С-400 та крилату Х-22.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, українська оборона змогла збити та подавити 61 повітряну ціль, серед яких і балістична ракета "Іскандер-М". Офіційні дані свідчать про влучання шести ракет та 16 безпілотників у восьми локаціях.

А вдень російські війська завдали чергових авіаційних ударів керованими авіабомбами по Херсону. Внаслідок обстрілу на автомобільному мосту загинув чоловік, який перебував на проїжджій частині в момент удару.

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