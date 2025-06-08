Цієї ночі Російська Федерація вкотре здійснює масований дроновий наліт на українські міста та селища, небезпечні цілі в небі збиває протиповітряна оборона.
Інформація оновлюється...
О 23:27 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ попередили, що на північ Сумщини заходять нові групи безпілотників з Курської та Брянської областей. Також "шахеди" фіксують на наступних напрямках:
Відео дня
- кілька груп на заході та у центрі Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- групи на сході, заході, півдні та у центрі Чернігівщини, курсом на Київщину;
- на південніше Києва, курсом на столицю;
- на півночі Київщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід;
- на сході, у центрі та на заході Житомирщини, курсом на захід/південний захід.
- на сході, заході та в центрі Полтавщини, курсом на Черкащину;
- на сході Кіровоградщини, курсом на захід;
- на півночі та сході Дніпропетровщини, курсом на захід.