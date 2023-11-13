Безпілотники були збиті над двома областями.

На південному напрямку ЗСУ знищили 5 розвідувальних дронів. Про це йдеться у повідомленні Повітрянних сил.

"13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА: 3 "Мерлін-ВР", 2 "Орлан-10"", - поділились подробицями у Повітряних силах.

Там додали, що 4 безпілотники знищено в Херсонській області, ще один в Миколаївській.

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У Росії недостатньо систем протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури від можливих атак. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий оглядач Владислав Селезньов.

При цьому стало відомо, що Росія звела неприступну оборону на півдні та навчилася обманювати супутники.

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