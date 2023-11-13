Опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна заявила, що окупанти заклали мінні поля довжиною в сотні миль.

У 2023 році російська армія досягла певних військових успіхів і показала, що агресор вчиться на власних помилках.

Таку думку висловила опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна, зазначивши що 2023 рік був роком перемоги України, оскільки військам Путіна довелося відійти від Києва, Херсона та Харкова, повідомляє The Hill.

"Але 2023 рік виявився не таким вже й хорошим. Російські генерали вчилися на своїх помилках, і крива навчання була досить крутою. Втягуючи Україну в криваву війну на виснаження в Бахмуті, Росія спорудила неприступну оборону на півдні. Вони заклали мінні поля довжиною в сотні миль", - зазначила Латиніна.

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Вона також зазначила, що агресор навчився обманювати супутники.

"Росія обдурила супутники. Південь України являє собою, по суті, степ, пересічений смугами лісу, посадженими для запобігання ерозії. Їх називають саме так: лісосмуга... Виявляється, кожна лісова смуга була укріплена Росією... Українці, розраховуючи на очікувану цифрову прозорість поля бою, пропустили підготовку", - стверджує Латиніна.

При цьому вона зазначає, що агресор почав правильно використовувати засоби електронної протидії.

"Росія почала правильно використовувати засоби електронної протидії і нові високоточні дрони "Ланцет". Російські вертольоти зараз знаходяться поза досяжністю української ППО, використовуючи аналог знаменитої ізраїльської ракети Spike NLOS (поза прямою видимістю) з дальністю дії дев'ять миль", - зазначила Латиніна.

При цьому вона нагадала, що у агресора є досить серйозний запас застарілого озброєння.

"У Путіна величезний запас застарілих некерованих авіабомб. Колись вони були марні. Тотальна перевага в повітрі у Росії була тільки в Маріуполі, який російські літаки нещадно бомбили. Вже ні - сьогодні ці бомби оснащені примітивними системами наведення, і літаки запускають їх з безпечної відстані в 30 миль. Це дешево і примітивно, але на війні, якщо це працює і просто, то це найкраще рішення", - зазначає Латиніна.

Навчання окупантів

У вересні 2023 року головнокомандувач ВПС США в Європі, генерал Джеймс Хекер заявив про те, що армія РФ виправила багато помилок та адаптувалася на полі бою. Він додав, що значна частина російських ВПС зараз залишається неушкодженою.

Росія додала можливості наведення до старих бомб, які вона скидає з літаків, що летять за межами досяжності української протиповітряної оборони, в тому числі з російської території.

Крім того, РФ перенесла командні пункти та склади боєприпасів далі від лінії фронту після того, як Україна почала знищувати російську логістику за допомогою систем HIMARS.

На початку війни Москва розгорнула незахищені колони російської бронетехніки в Україні, очікуючи мінімального опору з боку Києва, та відправила в бій недоукомплектовані і недозброєні підрозділи, що спричинило смерть десятків тисяч російських солдатів.

Зараз Росія краще захищає своїх солдатів, будуючи глибокі, добре укріплені окопи. Вони ховають свої танки і бронетранспортери в лісосмугах і під маскувальними сітками, здійснюючи вилазки для обстрілу українських позицій, після чого швидко відступають.

У листопаді 2023 року повідомлялося про те, що окупанти адаптувалися та змінили тактику.

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