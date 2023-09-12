Окрім суто практичних завдань, російська влада прагне використати вежі ППО у пропаганді.

Останніми тижнями Росія перебудувала свою протиповітряну оборону малої та середньої дальності навколо Москви, аби посилити захист від атак БПЛА. Про це повідомляє британська розвідка.

Британці звернули увагу на недавні повідомлення про те, що російські військові розмістили свої самохідні установки протиповітряної оборони "Панцир-С1" навколо Москви на піднесених вежах і пандусах.

До цього росіяни вже вдавалися до розміщення "Панцир-С1" на дахах офісних будівель та держустанов у Москві після ударів дронів по авіабазам Енгельс і Рязань у грудні 2022 року.

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"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті виступити як гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", – вважають у британській розвідці.

Пандуси та вежі ППО навколо Москви

Як повідомляв УНІАН, російські військові розмістили самохідні системи ППО навколо Москви на спеціальних припіднятих над землею пандусах та навіть на вежах, куди поставити комплекс ППО можна хіба що автокраном. На думку експертів, піднявши комплекси ППО вище над рівнем землі, росіяни дали змогу вбудованим радарам цих ЗРК краще бачити БПЛА, що летять низько над землею.

Примітно, що про це ноу-хау зняли великий сюжет і показали по російському телебаченню, що свідчить про намір заспокоїти мешканців російської столиці, занепокоєних систематичними нальотами безпілотників.

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