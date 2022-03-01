Війська РФ зазнали величезних втрат від ударів авіації, зенітних ракетних військ та ударних безпілотників Повітряних сил.

Минулої доби Повітряні сили Збройних сил України знищили 5 ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та збили крилату ракету.

Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

Зазначається, що війська РФ понесли величезні втрати від ударів авіації, зенітних ракетних військ та ударних безпілотників Повітряних сил.

Підчас зухвалого авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів довершили зенітні ракетні дивізіони С-300, уразивши три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили п’ять винищувачів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс "Бук" М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Крім того, українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

"Успішно відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24м Повітряних сил нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська", - йдеться у повідомленні.

Також вчора екіпажи безпілотників Bayraktar TB2 уразили три цілі: танк противника і два зенітних ракетних комплекси "Бук" окупантів.