26 березня поблизу Шумів внаслідок обстрілу російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення звернення до світової спільноти у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Корнієнко наголосив, що політико-дипломатичний шлях - це єдиний шлях, яким може йти Україна у питанні припинення війни.

За його словами, наступного тижня народні депутати планують збиратися на позачергові засідання.

"Тут всі маємо включитися - весь парламент, використовуючи те, що ми будемо наступного тижня бачитись. Збиратися і звернутися до країн-партнерів по «нормандському формату», зокрема, до Німеччини, Франції, до всього цивілізованого світу, можливо, до ООН із закликами вчергове підтримати Україну в цьому процесі, взяти до уваги порушення режиму припинення вогню", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що до понеділка в Комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва буде підготовлено проект звернення до світової спільноти, який мають схвалити депутати на позачерговому засіданні.

При цьому Корнієнко висловив переконання, що всі фракції підтримають таке звернення.

Загострення на Донбасі: що відбувається

26 березня на Донбасі, поблизу Шумів, внаслідок обстрілу російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату». Засідання безпекової підгрупи ТКГ може відбутися сьогодні.

Також президент планує найближчим часом провести розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки".

26 березня радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що з часу проголошення останнього режиму припинення вогню - з 27 липня 2020 року - окупанти вбили 45 бійців Збройних сил України, а цього року - 21.

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Автор: Надя Пришляк