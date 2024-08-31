До "рекорду", поставленого нафтобазою в Пролетарську "Атласу" ще далеко: та горить вже 14 днів.

Пожежа на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області Російської Федерації триває. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 31 серпня і оприлюднені Радіо Свобода.

"Пожежу на базі Росрезерву "Атлас" поряд із хутором Астахов у Каменськ-Шахтинському районі Ростовської області загасити поки що не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що пожежа після атаки українського дрону 28 серпня триває четверту добу.

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"Втім, до "рекорду", поставленого нафтобазою того ж таки Росрезерву в Пролетарську "Атласу" ще далеко: вона горить після української атаки вже 14 днів", - додають автори.

Атака на нафтобазу "Атлас": що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 28 серпня ГУР та ССО України вразили нафтобазу "Атлас" Росрезерву в Ростовській області РФ. Вона спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

Джерело уточнило УНІАН, що операція була проведена за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів українського виробництва.

Згодом зʼявилися супутникові знімки масштабної пожежі. На кадрах видно, що горять два резервуари з паливом.

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