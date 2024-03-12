Йдеться про "демілітаризацію" місцевої нафтобази.

В українській розвідці прокоментували пожежу на нафтобазі в Орлі повідомленням "передвиборчому" штабу Путіна та всім росіянам: диктатор сам привів війну до Росії.

Наразі продовжується демілітаризація військових об’єктів на території Російської Федерації, сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо констатувати, що продовжується демілітаризація військових об’єктів на території РФ. Ті самі нафтобази - це військові об’єкти, які використовує армія загарбника і кремлівський режим у військових цілях для забезпечення постачання окупаційного угруповання агресора в Україні. Цілком природно, що саме на цих об’єктах відбуваються дії, які ускладнюють продовження агресивної геноцидної війни проти України", - наголосив він.

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Водночас Юсов уточнив, що про засоби ураження і про те, хто несе відповідальність за пожежу, українська розвідка скаже пізніше.

"Але те, що такі дії набирають обертів і будуть продовжені ми можемо констатувати. Зрештою, для всіх з кожним днем все більш очевидно, що Путін привів війну вже до Росії і це відчуває кожен хто дотичний до геноцидної війни проти України", - підкреслив він.

У місті Орел палала нафтобаза - головне

У ніч на вівторок, 12 березня, у російському місті Орел (Нижегородська область) сталася серйозна пожежа на нафтобазі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті "сталося падіння" безпілотного літального апарата. Було атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння.

За словами губернатора, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що в Орлі продовжує працювати протиповітряна оборона, лунають гучні вибухи.

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