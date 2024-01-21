Два прогавлені безпілотники коштували агресору не лише матеріальних, але й репутаційних збитків.

Росія змушена перекидати системи ППО в тилові райони після нічної атаки безпілотників на нафтовий термінал в порту Усть-Луга. Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела.

Співрозмовник нашого видання підтвердив раніше озвучену росіянами інформацію про те, що нафтовий термінал повністю зупинив роботу. Але цим справа не обмежилася.

"Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване", – кажуть джерела.

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Зазначається, що атака СБУ завдала Росії не лише значних матеріальних, але й іміджевих збитків.

"Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу", – стверджує наш співрозмовник.

Удар по нафтовому терміналу Усть-Луга

Як писав УНІАН, минулої ночі на нафтовому терміналі морського порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа. За даними власних джерел УНІАН, це була вдала операція СБУ.

Пізніше росіяни визнали, що нафтовий термінал повністю зупинив свою роботу внаслідок пожежі.

Слід зазначити, що вражений безпілотниками термінал є одним із найновіших та найважливіших в Росії. Він працює на експорт, але також постачає паливо для потреб російської армії.

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