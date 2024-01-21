Зараз в компанії "Новатек" вирішують, як їм тепер усунуть наслідки того, що сталося.

Після нічної пожежі російська компанія "Новатек" повністю зупинила роботу свого нафтового терміналу в порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Технологічний процес "Новатека" в порту Усть-Луга зупинений через загоряння виробничих об'єктів", - заявили в "Новатеку", уточнивши, що для ліквідації наслідків створено оперативний штаб.

У компанії також заявили, що пожежа була результатом "зовнішнього впливу". "Постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей немає. В даний час пожежа локалізована, а оцінка збитку буде проведена пізніше", – йдеться в повідомленні.

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Слід зазначити, що порт Усть-Луга є одним з двох основних вузлів російського енергетичного експорту в Балтійському морі. Нафтовий термінал займається перегонкою нафтопродуктів і відвантажує їх на морські танкери.

Атака безпілотників на порт Усть-Луга

Як писав УНІАН, минулої ночі на нафтовому терміналі морського порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом виникла масштабна пожежа. Жителі селища Усть-Луга розповіли, що перед цим чули вибухи і звук безпілотника, що летить.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, масштабна пожежа на нафтовому терміналі була спецоперацією СБУ. По нафтовому комплексу були випущені безпілотники-камікадзе, які влучили точно в ціль, спричинивши велику пожежу.

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