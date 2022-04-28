Кирил Петков наголосив, що в Україні Росія веде війну проти цивільних і вільного світу.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков висловлює переконання, що Україна виграє війну, розпочату Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петков сказав під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Голова болгарського уряду подякував українській владі за продемонстроване лідерство не лише для України, але й для всього вільного світу.

"Україна виграє цю війну. І усі демократичні країни будуть стояти на вашій стороні. На мою думку, немає жодного сумніву, що це буде єдиний підсумок, який відбудеться", - заявив Петков.

При цьому болгарський прем'єр зазначає, що Росія в Україні розпочала війну стосовно цивільного населення, а не спеціальну військову операцію.

Він сказав, що йому було важливо на власні очі побачити наслідки війни в Україні.

"Я був зворушений, коли побачив житлові будинки, які зазнали бомбардувань у невеличкій спільноті, яка навіть не має військових поруч. Найбільш зворушлива картина, яку я сьогодні побачив, - це була дитяча іграшка серед завалів житлового будинку, який вразила російська ракета. Тож, я не можу сказати, що це воєнна операція або спеціальна операція - це війна проти цивільних", - сказав Петков.

Він додав, що тепер ще більше не жалкує, що звільнив міністра оборони за те, що той назвав війну Росії проти України "спеціальною операцією".

"Ніхто не повинен говорити нічого іншого, коли вони бачать такі жахливі картини, окрім як війни проти вільного світу і війни проти цивільних", - наголосив Петков.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Болгарія - серед дружніх для України країн в контексті підтримки України.

Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радев виступав проти візиту до Києва.