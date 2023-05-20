Мелоні зазначила, що в Італії немає F-16, тому саме їх передати Україні її країна не може.

Італія може приєднатись до підготовки українських пілотів літати на сучасних винищувачах, але надати Україні F-16 не має змоги, оскільки країна сама їх не має.

Про це на прес-конференції на саміті G7 сказала прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише "Європейська правда". Вона зазначила, що Італія не має F-16, тому не зможемо взяти участь у наданні їх Києву.

Мелоні пояснила, що йдеться про можливе навчання українських пілотів але рішення ще не ухвалене, оскільки італійська сторона оцінює його спільно з союзниками.

Відео дня

Видання зазначило, що на озброєнні повітряних сил Італії є винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

F-16 для України

19 травня США погодилися на навчання пілотів ВПС ЗСУ на літаках F-16. Також США разом із союзниками планують виділити Україні ці винищувачі. Того ж дня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що п’ять країн об’єднали зусилля для забезпечення ЗСУ бойовими повітряними силами.

Вас також можуть зацікавити новини: