Італія може приєднатись до підготовки українських пілотів літати на сучасних винищувачах, але надати Україні F-16 не має змоги, оскільки країна сама їх не має.
Про це на прес-конференції на саміті G7 сказала прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише "Європейська правда". Вона зазначила, що Італія не має F-16, тому не зможемо взяти участь у наданні їх Києву.
Мелоні пояснила, що йдеться про можливе навчання українських пілотів але рішення ще не ухвалене, оскільки італійська сторона оцінює його спільно з союзниками.
Видання зазначило, що на озброєнні повітряних сил Італії є винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.
F-16 для України
19 травня США погодилися на навчання пілотів ВПС ЗСУ на літаках F-16. Також США разом із союзниками планують виділити Україні ці винищувачі. Того ж дня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що п’ять країн об’єднали зусилля для забезпечення ЗСУ бойовими повітряними силами.