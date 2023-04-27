Наразі Естонія переконує країни-члени НАТО, що Україні потрібен позитивний сигнал щодо перспектив.

НАТО може стати гарантією безпеки України, але членство в Альянсі можливе тільки після завершення війни.

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас після візиту в Київ та зустрічі з українськии президентом Володимиром Зеленським, повідомляє ERR.

Як зазначила Каллас, Зеленського найбільше турбують поставки боєприпасів і зброї, але також – питання вступу до НАТО і ЄС.

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"Вони (українці - УНІАН) подали заявку, і НАТО має відповісти на цю заявку. Якщо ми говоримо про надання Україні якихось гарантій безпеки, то єдина гарантія безпеки, яка справді працює, – це членство в НАТО", – сказала Каллас.

Прем'єрка наголосила, що Естонія переконує держави-члени НАТО у необхідності надати Україні чітку перспективу членства. Втім, це може статися тільки після завершення війни.

"Зі свого боку ми намагаємося переконати союзників, чому така чітка перспектива після закінчення війни має бути надана Україні, щоб ці сигнали були ясними. І, з іншого боку, ми говоримо Україні, що вони також повинні зробити у своїй риториці або діях з переконування, щоб рухатися в цьому напрямку", – пояснила Каллас.

Вступ України в НАТО - останні новини

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Того ж дня Столтенберг заявив, що двері Альянсу для України відчинені, але зараз увагу зосереджено на підтримці захисту України від РФ.

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Києві, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку. За його словами, Україна повинна взяти гору в війні з Росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Заява Столтенберга про перспективи членства України в Альянсі викликала обурення у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Крім того, віце-спікер парламенту країни Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО можливий нібито лише після того, як Росія підпише документ, яким підтвердить свою згоду на це. В МЗС відреагували жорстко.

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