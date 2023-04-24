У міністерстві наголосили, що немає жодних об'єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

Міністерство закордонних справ України вважає небезпечними спроби угорських політиків ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, відповідаючи на твердження віце-спікера угорського парламенту Дори Дуро про те, що Україні нібито потрібен дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО.

Він підкреслив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Представник МЗС також нагадав, що це право неодноразово підтверджувалося державами-членами НАТО, у тому числі й Угорщиною.

Відео дня

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - наголосив Ніколенко.

Дипломат відзначив, що немає жодних об'єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

"Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", - додав Ніколенко.

Шлях України до НАТО - блокування Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Києві, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку. За його словами, Україна повинна взяти гору в війні з Росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Заява Столтенберга про перспективи членства України в Альянсі викликала обурення у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тим часом віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО можливий нібито лише після того, як Росія підпише документ, яким підтвердить свою згоду на це.

Вас також можуть зацікавити новини: