Ніхто з прикордонників не постраждав.

В Луганській області ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе, один з безпілотних літальних апаратів знищений.

Про це в Тelegram-каналі повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції", - сказано у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що через кілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. При цьому зазначають, що ніхто з прикордонників не постраждав.

Раніше повідомлялося, що окупанти скидають на Сєвєродонецьк фосфорні міни, від міста залишилися руїни.

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