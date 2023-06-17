Вони обговорили долю полонених захисників маріупольського заводу "Азовсталь".

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола зустрілася з колишньою військовополоненою, українським парамедиком з "Азовсталі" Катериною Поліщук, яка мала позивний "Пташка".

Про це Мецола повідомила у Тwitter. Вона виклала фото і зазначила, що це зворушливий момент зустрічі із співочою пташкою Маріуполя. "Її пісні під час жахливої облоги Маріуполя уособлювали стійкість України", - написала Мецола.

При цьому відзначила стійкість Катерини Поліщук, зазначивши, що історія цієї молодої жінки, яка "кинула виклик жаху", це є "історія її країни: незламна".

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Катерина Поліщук ("Пташка") також у Facebook повідомила про надважливу зустріч і подякувала Мецолі за підтримку України.

"Надважлива дипломатична поїздка. Дякую Португалії за підтримку України, біженців та полонених", - зазначила Поліщук. Під цим її постом одна з коментаторів зазначила, що шукала на сторінці "Пташки" допис про судилище у російському Ростові-на-Дону над бійцями батальйону "Азов".

"Шукала на вашій сторінці допис про судилище над вашими побратимами та посестрами з "Азову". Хоча б слова підтримки на їх адресу. Марно шукала. Ну той так! Гарного вам відпочинку у Португалії", - написала вона.

У відповідь "Пташка" зазначила, що про полонених говорила з Мецолою. "Слова підтримки в Фейсбук набагато важливіші за висвітлення цієї теми перед президенткою Європарламенту. Гарної війни вам у Фейсбуці", - зіронізувала вона у відповідь на критику дописувачки.

Хто така Катерина Поліщук

Катерина Поліщук ( "Пташка") з Тернопільщини, вона парамедик медичного батальйону "Госпітальєри", працювала в Маріуполі під час повномасштабного вторгнення і потрапила на "Азовсталь". Вона стала відомою завдяки відео, де серед всього жаху і обстрілів співала українські пісні, зокрема, "Батько наш Бандера". Там вона втратила свого коханого хлопця.

19 травня вона разом з іншими захисниками "Азовсталі" за наказом керівництва України вийшла із заводу разом з іншими оборонцями "Азовсталі" і потрапила у російський полон.

21 вересня в результаті обміну полоненими, "Пташка" повернулася в Україну і була нагороджена орденом "За мужність" III ступеня.

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