У мережі закликали звільнити жінку з університету.

Заступниця декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НАУ), докторка філософії Ірина Лесь висміяла полон добровольця-парамедика з "Азовсталі" Катерини Поліщук (позивний – "Пташка").

Коментар Лесь залишила під публікацією, присвяченій отриманню "Пташкою" нагороди "За мужність", написав у Facebook громадський діяч Роман Синіцин.

Відповідаючи на попередній коментар про те, що парамедик пройшла жахливий полон, Лесь відреагувала саркастичним смайликом: "Жахливий полон… Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв’ю рашківським каналам давала".

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Синіцин звернувся до ректора НАУ з запитанням, чи підтримує він слова своєї підлеглої: "Максим Луцький, ви теж підтримуєте висловлювання своєї підлеглої, чи, може, буде скликана Вчена рада і цю курку звільнять?"

Полон Катери Поліщук – що відомо

21-річна парамедик Катерина Поліщук потрапила до російського полону у травні 2022 року – разом з іншими захисниками "Азовсталі".

Тоді, за словами матері військової, дівчину відправили в Оленівську колонію, де російськими окупантами було страчено понад півсотні українських бійців.

У полоні російським пропагандистам вдалося записати з Катериною сюжет, проте дівчина трималась гідно і не реагувала на провокативні запитання кремлівських посіпак.

Повернути дівчину вдалося тільки восени.

Дівчина – з позивним "Пташка" - запам’яталась українцям після виконання пісні у бункерах напівзруйнованого від російських бомб металургійного заводу в Маріуполі.

3 грудня президент Володимир Зеленський вручив Катерині орден "За мужність".

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