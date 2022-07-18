Калинівські нацгвардійці поділилися деталями відходу.

При відході з Сєвєродонецька українські військовослужбовці знищили півтора взводу російських окупантів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Так, калинівські нацгвардійці розповіли, як відходили на інший вогневий рубіж із Сєверодонецька.

"Пройшли вночі майже кілометрів, без жодного звуку та в повній темряві. За провідників мали прилади нічного бачення та планшети. Без них би просто заблукали. Винесли усі речі, зброю та бойові комплекти. Через річку облаштували переправи та на човнах перепливали річку", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано унікальні кадри відходу українських захисників.

"Аби ворог не здогадався, прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Коли ж окупанти вирішили, що українських бійців вже немає на заводі, спокійно зайшли на територію. Там їх зустріли кулі гвардійських автоматів та кулеметів", - відзначають в ООС.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня голова Луганської областної адміністрації Сергій Гайдай розповів про вимушений вихід української армії з Сєвєродонецька.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу.

Вас також можуть зацікавити новини: