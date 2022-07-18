36 окупантів було знищено, багатьох поранено, також взято в полон командира взводу.

На Харківщині розвідувальна група Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кедр" знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ.

Про це повідомило у Facebook ГУР МО.

Зазначається, що спецоперацію було проведено в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області, де було виявлено великий підрозділ росіян, що розміщувався у зруйнованих будівлях.

"В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевої тероборони і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника.

"В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області, 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії", - інформує ГУР МОУ.

При цьому зазначається, що безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, а наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів спецоперацію на окупованій території Херсонської області. Вдалося звільнити з полону п'ятьох українців. Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

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