Командир надав наказ оператору-навіднику обстріляти осколково-фугасними снарядами калібру 125 мм багатоповерховий будинок у Чернігові.

Командиру танкового батальйону та оператору-навіднику військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, танковий батальйон ЗС РФ вторгся на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації області.

"В ході нападу командир батальйону надав незаконний наказ оператору-навіднику обстріляти осколково-фугасними снарядами калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у м. Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку", - йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям Збройних Сил України ворожий танк знищено, а підозрюваних взято в полон, додали в Офісі генпрокурора.

Як писав УНІАН, Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України. Мова йде про публічні заклики до умисних дій з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, а також про публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

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