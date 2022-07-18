Мешканців Нікопольського району закликали не виходити з будинків.

У ніч на 18 липня російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - сповістив він.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк зазначив: "З'ясовуємо подробиці, деталі пізніше".

Він також закликав містян знаходитися в укриттях, зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.

"Не публікуйте фото чи відео на жодному з можливих ресурсів!", - нагадав він.

О 22:47 неділі, 17 липня, в Нікопольському районі Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу - вчетверте за останню добу.

Як писав УНІАН, впродовж останнього тижня Нікополь неодноразово потерпав від атак окупантів.

Вранці 16 липня російські загарбники вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Внаслідок ударів окупантів по Нікополю загинули дві людини, ще одну поранено.

Вночі 13 липня росіяни також били по Дніпропетровщині. 12 липня окупанти вдарили з РСЗВ по околицях Нікополя, спалахнула пожежа.

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