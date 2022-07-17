Анонсоване російським президентом Володимиром Путіним позачергове засідання держдуми виявилося "великим пшиком".
Так прокоментував збори Держдуми РФ військовий експерт Олег Жданов.
Він зазначив, що на зборах відбулося зняття Дмитра Рогозіназ з посади голови "Роскосмосу", нагородження пропагандиста Соловйовата та вирішення внутрішніх питань РФ. "Це говорить про те, що Путін "здувається". Путін перетворюється на пшик", - зазначив Жданов.
За його словами, кремлівська риторика була спрямована на заспокоєння внутрішнього електорату.
"Щоб люди не бунтували, не запитували: чому так довго триває війна?.. До речі, сюди лягає і приїзд Шойгу. Людина, яка ніколи не служила в армії, стоїть біля карти і віддає розпорядження посилити на усіх напрямках діяльність ЗС РФ", - додав експерт.
Але, як зазначив, експерт, на фронтах ситуація для ЗСУ є стабільною.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні радник міністра МВС Вадим Денисенко заявив, що президент РФ Володимир Путін вивів свою дочку Катерину Тихонову у велику політику. Ймовірно, він хоче зробити її наступницею.