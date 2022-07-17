Риторика на засіданні держдуми РФ була спрямована на заспокоєння внутрішнього електорату РФ.

Анонсоване російським президентом Володимиром Путіним позачергове засідання держдуми виявилося "великим пшиком".

Так прокоментував збори Держдуми РФ військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що на зборах відбулося зняття Дмитра Рогозіназ з посади голови "Роскосмосу", нагородження пропагандиста Соловйовата та вирішення внутрішніх питань РФ. "Це говорить про те, що Путін "здувається". Путін перетворюється на пшик", - зазначив Жданов.

За його словами, кремлівська риторика була спрямована на заспокоєння внутрішнього електорату.

"Щоб люди не бунтували, не запитували: чому так довго триває війна?.. До речі, сюди лягає і приїзд Шойгу. Людина, яка ніколи не служила в армії, стоїть біля карти і віддає розпорядження посилити на усіх напрямках діяльність ЗС РФ", - додав експерт.

Але, як зазначив, експерт, на фронтах ситуація для ЗСУ є стабільною.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні радник міністра МВС Вадим Денисенко заявив, що президент РФ Володимир Путін вивів свою дочку Катерину Тихонову у велику політику. Ймовірно, він хоче зробити її наступницею.

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